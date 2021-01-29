Выбираем грязевые шины

Наряду с полным приводом, высоким дорожным просветом и разнообразными межосевыми блокировками внедорожнику требуются грязевые покрышки, способные вытащить его из самых труднопроходимых мест. Стоимость таких покрышек велика, зато они позволяют проезжать там, где сделать это, как может показаться, нереально.

Основные разновидности грязевых шин

Отличительные особенности грязевых покрышек заключаются в наличии грунтозацепов, нестандартного узора и протектора большой глубины. Они маркируются меткой M/T, которая представляет собой сокращение от английского термина «Mud Terrain», означающего «грязь». Примером может служить резина Nitto Trail Grappler M/T. Существуют следующие разновидности грязевых шин:

Классические. По бокам у них расположены прямые грунтозацепы, а в центральной части протектора находятся шашки в форме шестиугольников. Такие изделия обеспечивают отличную проходимость.

Современные. За счет наличия ламелей специальной формы и усложненной форме шашек, расположенных на протекторе, такие изделия позволяют передвигаться по асфальту. Проходимость по грязи у них не отличается от проходимости классических M/T покрышек.

Лайт. Такие грязевые покрышки похожи на классические, но протектор у них имеет меньшую глубину, а нанесенные на него шашки расположены ближе друг к дружке.

Агрессивные. Эти изделия имеют очень глубокий или значительно разряженный узор, за счет чего обеспечивают прекрасную проходимость авто на липкой глине.

Направленные. Такие грязевые покрышки обеспечивают повышенную устойчивость автомобиля и эффективно самоочищаются.

Главные принципы выбора грязевых покрышек

Грязевая резина делится на жесткую и мягкую. Первая предназначена для движения по грунту и камням, вторая – по болотистой местности или вязкому песку. При покупке мягких покрышек следует обратить внимание на наличие крупного протектора с углублениями скошенной формы. Они хорошо самоочищаются от частиц грязи, налипающей на поверхность. Наибольшей эффективностью самоочищения обладает протектор «елочка». Езда по асфальту на такой резине очень нежелательна. В этих целях следует использовать высокопрочные жесткие грязевые шины с множеством слоев резины, позволяющие успешно передвигаться также по камням, веткам и тому подобным препятствиям.

При выборе грязевых шин необходимо, в первую очередь, исходить из планируемых условий их использования. Нужно также учитывать, что любые их разновидности являются летними и совершенно не подходят для зимы, поскольку сильно затвердевают на холоде и скользят даже на снегу.