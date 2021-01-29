Замена подушек безопасности

Если после ДТП требуется только заменить подушку безопасности, то это считается ещё довольно безобидным исходом для транспортного средства. Чтобы не продавать авто без пневмоподушки, обманывая покупателя, следует подумать о её восстановлении.

Как заменить подушку?

Пневмоподушки могут раскрыться на скорости от 30 до 60 км в час. На это влияет то, какая преграда попалась на пути — твёрдая либо деформируемая. В таких случаях потребуется ещё и замена датчиков, а в отдельных ситуациях ремня и компьютера подушек. Чтобы снизить затраты некоторые владельцы авто самостоятельно их восстанавливают. Для этого используют два способа — на пневмоподушку натягивают кожу либо дерматин, но такой вариант подойдёт не для всех устройств, а в некоторых случаях они станут клинить в дальнейшем или не будут помещаться в нишу; область разрыва можно запаять, а потом наложить текстурный слой сварного шва, служить будет такое восстановленное приспособление меньше нового и предназначен данный метод не для всех моделей.

На сайте компании https://benico.ru/ можно найти подушки для большого количества моделей различных автопроизводителей.

Мнение экспертов заключается в том, что первоначальное состояние нельзя создать, потому что масса заряда подбирается до микрограмма. Количество и содержание обновлённого заряда не будет заряжено в соответствии с объёмом, поэтому приспособление не сможет обеспечить амортизацию при ударе либо порвётся.

Виды

Пневмоподушки могут быть следующих разновидностей:

Фронтальные — находятся в ступице руля и на панели. Защищают голову и верхнюю часть туловища. Боковые подушки безопасности в потолке над дверью, спинках передних сидений. Оберегают таз, брюшную полость, грудь. Коленные расположены под рулём и бардачком, предназначены для защиты ног. Напольные. Для защиты ступней. Головные (шторы безопасности). Защищают голову.

Отдельные модификации открываются не сразу, а поэтапно (технология i-SRS). В данном случае поочерёдно вспарываются спиральные швы, что способствует снижению силы удара, а соответственно и риска получения травмы.

Кроме откручивания болтов и технической перестановки определённых элементов, при этом, ещё необходимо, например, заменить преднатяжители ремней безопасности для водителя, выполнить перенастройку датчиков и перепрошить блок, а для подобных действий нужны соответствующие познания в электронике. Для собственноручного выполнения этого мероприятия слишком рискованно, поэтому специалистами рекомендуется автовладельцам воспользоваться услугами специального сервисного центра.