Особенности упорных роликовых подшипников

Упорные подшипники являются одной из разновидностей сборных кинематических приспособлений, предназначенных для фиксации осей в статическом положении относительно других элементов конструкций различных узлов и агрегатов. Также они обеспечивают необходимые показатели вращения валов, сводя к минимуму воздействие силы трения и принимая механические нагрузки. Упорными роликовыми подшипниками могут комплектоваться только те механизмы, которые не подвергаются влиянию радиальных сил. При этом изделия отлично переносят осевое воздействие, а также устойчивы к вибрациям и ударам.

Устройство изделий

Конструкция любого такого механизма, независимо от его модификации, включает четыре основных элемента. Это:

наружное и внутреннее кольца;

тела качения цилиндрической формы;

изготовленный из стального сплава сепаратор.

Важная особенность строения такого изделия состоит в том, что расстояние между его кольцами прямо перпендикулярно оси вращения.

Кроме того, конструкция упорного роликового подшипника предусматривает наличие двух дорожек качения, которые в зависимости от назначения устройства могут быть плоскими или же иметь специальные углубления. Они разделены стальным сепаратором со встроенными телами качения.

Стоит отметить, что, в отличие от шариковых модификаций, изделия роликового типа отличаются большей площадью соприкосновения рабочих элементов (роликов) с поверхностью колец, что обеспечивает их высокую механическую прочность.

Разновидности упорных устройств

В зависимости от геометрии рабочих элементов выделяют четыре основных разновидности данных кинематических приспособлений:

цилиндрические. Оснащаются роликами с приблизительно одинаковыми высотой и диаметром. Предназначены для использования в узлах, функционирующих на низких скоростях вращения;

сферические. Способны выдерживать не только осевые, но и радиальные нагрузки;

игольчатые. Имеют тела качения, длина которых в несколько раз превышает их поперечные сечения. Отличаются незначительными габаритами при отличной устойчивости к ударным нагрузкам;

конические. Отлично подходят для использования в агрегатах, функционирующих на больших оборотах.

В некоторых случаях на производстве применяют подшипниковые узлы. Это неразборные вмонтированные в корпус устройств конструкции, поломка которых предполагает их полную замену.

Применение подшипников

Каждая упомянутая выше разновидность подшипников роликового типа имеет свое целевое назначение. Так, традиционные цилиндрические модели оптимальны для механизмов с высокими осевыми нагрузками. Игольчатые применяются в тех случаях, когда пространство для установки упорных устройств ограниченное. Конические нивелируют комбинированные силы. Что касается изделий шарикового типа, то ими оснащают те приспособления, движущиеся элементы которых испытывают асимметричные нагрузки. Это подразумевает высокий риск их перекоса.

В целом, такие кинематические приспособления применяют при производстве оборудования широчайшего целевого назначения. Их можно встретить в конструкциях офисной техники и детских игрушек, в электроинструменте и кухонных агрегатах, в массивных конвейерах и строительных машинах.

Источник: сайт tbbs.ru