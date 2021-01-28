FAW готовится представить в России новый кроссовер Bestune T77

О появлении марки Bestune в России стало известно еще в прошлом году, когда компания FAW зарегистрировала этот бренд в нашей стране.

Тогда же сообщалось, что под этой маркой выйдет крососовер Bestune T77, который успешно продается на китайском рынке.

Среднеразмерный кроссовер представлен на рынке КНР по цене 111 800 юаней, а это около 1,3 млн рублей. Во сколько модель обойдется в России пока не известно, но судя по всему ждать осталось недолго.

На официальном сайте компании уже появилось изображение модели, что означает, что скоро состоится его российская премьера.

Спецификации кроссовера для российского рынка пока неизвестны, а в Китае он продается с турбированным 1,2-литровым ДВС. Его мощность, работая в паре с пятискоростной механикой или семиступенчатым роботом составляет 143 лошадиных силы, а показатель крутящего момента равен 204 Нм.

Система привода в автомобиле предусмотрена только на переднюю ось. Новинка создавалась по мотивам прототипа T-Concept, представленного в начале 2020 года. Его габариты составили: 4 525/1 845/1 615 мм, расстояние между осями — 2 700 мм.

В списке оснащенности будет большое количество современных систем и опций, включая мультимедийную систему с большим экраном, климат-контроль, системы безопасности, отделка салона кожей, система старт/стоп, а также колесные диски размером 18 дюймов и многое другое.