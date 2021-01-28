Toyota впервые за пять лет стала лидером по продажам авто на мировом рынке

Японская компания Toyota сообщила об успехах, которых ей удалось добиться на мировом авторынке в прошлом году.

В отчетный период компания и входящие в состав бренды смогли продать 9,53 млн автомобилей. Этот показатель хоть и оказался на 11,3% меньше, но был лучше, чем у раннего лидера – Volkswagen.

Toyota впервые за 5 лет стала мировым лидером продаж на рынке автомобилей, обогнав Volkswagen, которому удалось продать 9,3 млн машин.

У немецкого концерна объемы реализации в 2020 году сократились на 15,2%.

Как считают специалисты, хороший результат у Toyota оказался по той причине, что Япония и азиатский регион в целом пострадали от пандемии коронавируса меньше, чем Европа и США.