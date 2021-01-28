«Автотор» начал производство обновленного лифтбека Kia Stinger

Обновление лифтбек Kia Stinger получил еще в августе прошлого года, но уже скоро такая версия поступит в продажу и на российском рынке.

Автомобиль уже встал на конвейер предприятия «Автотор» в Калининграде, а в дилерских центрах он появится этой весной.

Как сообщили в компании, обновленный лифтбек в ближайшее время станет доступен для заказа.

Моторная гамма модели осталась без изменений и все также представлена 2,0 и 3,3-литровыми установками, работающими с 8-ступенчатой автоматической КП.

Система привода будет на заднюю или обе оси. Что касается изменений, то у автомобиля теперь измененная оптика, а колесные диски имеют измененный дизайн.

На выбор предложат колесные диски размером 18 или 19 дюймов. С обновлением для россиян станет доступен доработанный пакет безопасности ADAS. В салоне лифтбека имеется фоновая подсветка, а также использовали в отделке кожу Nappa.

Среди других нововведений стоит отметить еще и появление 10,25-дюймовго экрана. О стоимости и комплектациях рестайлингового Kia Stinger информации пока нет. Актуальная версия продается по цене от 2,31 млн рублей.