Преимущества работы с заводом РТИ Кверс

Волжский завод РТИ занимается производством резинотехнических изделий, пользующихся высоким спросом в целом ряду промышленных отраслей. Предприятие выпускает формовые и неформовые образцы продукции (во втором случае, речь идёт о резиновых профилях разной длины и сечения).

Ассортимент товара, предлагаемого на официальном сайте завода РТИ

У нас можно приобрести уплотнительные манжеты, применяемые в станочном оборудовании, строительстве и проведении дорожных работ. Наш РТИ завод резинотехнических изделий изготавливает следующие виды продукции:

грязесъёмники;

направляющие уплотнения для герметизации стыков (профилированные жгуты);

опорные уплотнения, используемые в гидравлических и пневматических системах;

уплотнение поршня, обеспечивающее герметичность в зазоре с цилиндром;

уплотнение ротора;

уплотнение штока (односторонние и двухсторонние, составные и несоставные, для гидро- и пневмоцилиндра);

кольца уплотнительные различного сечения;

уплотнение торцевое для насоса.

Функция кольца с П-образным сечением – сформировать плотное прилегание к подвижной детали или иной уплотняемой поверхности. Манжеты между поршнем и цилиндром не позволяют вытекать рабочей жидкости из механизма.

С информацией о Волжском заводе РТИ можно ознакомиться через официальный сайт. Уплотнители мы изготавливаем, как правило, из резины и пластика.

Если вас интересуют уплотнения большого диаметра, то мы готовы выполнить этот заказ. Предприятие занимается разработкой нестандартных элементов уплотнения, принимая во внимание специфику работы оборудования заказчика. Кроме того, мы можем дать рекомендации по внесению некоторых изменений в компоненты уплотнительных узлов.

Приглашаем к сотрудничеству представителей разных отраслей промышленности

Все технологические этапы производства на нашем заводе РТИ подвергаются строгому контролю. У нас трудятся специалисты с многолетним опытом работы и используется сырьё надлежащего качества.

Мы поставляем продукцию предприятиям разных отраслей — машиностроительной, нефтеперерабатывающей, металлургической, горнодобывающей. У нас закупают уплотнители для нужд пищевой и фармацевтической промышленности.

Главным преимуществом завода является гарантийное обязательство уплотнений точный срок поставки! Доставка в любой регион России, СНГ и зарубежья. Контакты для уточнения вопросов на официальном сайте.