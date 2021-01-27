Как грамотно подобрать отличный компрессор для гаража

Компрессор – устройство, которое нагнетает давление воздуха до достаточно больших значений, к примеру, 3-4 атм., а потом позволяет использовать его для разнообразных важных в быту и трудовой детальности задач. С помощью компрессоров выполняется широкий перечень работ, включая такие:

Накачка шин автотехники. Если рассматривать, скажем, СТО, где постоянно большой поток самой разной техники, то здесь ручными автомобильным насосом придется работать долго и на износ. Компрессор позволяет подать необходимое давление в шину за считанные секунды;

Подключение пневматического инструмента. Это могут быть разнообразные распрыскиватели, моющие аппараты, пистолеты для покраски поверхностей и многое другое. Выбирая компрессор, надо оценивать его параметры исходя из своих нужд. Например для покраски автомобиля желательно, чтобы он выдавал 2-3 атм. давления;

Продувка и очистка поверхности и механизмов. Загрязнения являются большим врагом техники, поэтому с помощью компрессора с ними можно эффективно бороться, продувая самые мелкие щели, отверстия, узлы станков и многое другое.

В быту иметь компрессор для гаража очень полезно – с ним можно проделывать любые указанные операции в силу надобности. Особенно необходим он для людей с автомобилем или другой техникой. Скажем, если у Вас в распоряжении есть целый трактор, то помыть его и накачать громадные шины вручную будет предельно тяжело.

Как выбрать компрессор: ключевые моменты при покупке

Неважно, покупаете ли Вы компрессор в новом состоянии или б/у, есть некоторые универсальные вещи, на которые надо смотреть при выборе этого изделия. Вот они:

Производительность. Какое количество сжатого воздуха в минуту может дать компрессор – чем выше нужды покупателя, тем она должна быть выше. Как правило, для бытовых задач это около 150-200 л/минуту;

Объем резервуара для хранения сжатого воздуха. Если работа требует постоянного наличия сжатого воздуха без работающего компрессора, то резервуар должен быть побольше. В норме это 25-50 литров, для мощных промышленных компрессоров объем может быть и намного больше;

Рабочее давление. Для гаража хватит с головой и 2-3 атмосфер нагнетаемого давления.

Вот такие простые параметры этих компрессоров надо знать, чтобы купить хорошее оборудование и активно пользоваться им в своих целях.