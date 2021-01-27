Обновленный внедорожник Lada Niva получит турбированный двигатель

Новое поколение российского внедорожника получит турбированный мотор, который сейчас устанавливают на купеобразный кроссовер Arkana.

Как удалось узнать «Авторевю», в новой Lada Niva моторная гамма будет состоять из двух силовых агрегатов.

Так, базовым будет 1,8-литровый атмосферный ДВС, который предложат с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором.

Вторым станет 130-сильный турбомотор объёмом 1,3-литра. Для этого ДВС будет доступен только вариатор. Привод у нового поколения Lada Niva будет исключительно полный.

Источник также пишет, что внедорожник будет предлагаться в двух версиях – стандартной и для тяжелого бездорожья, в последней модификации дорожный просвет составит 24 см.

Напомним, в основе Lada Niva ляжет платформа CMF-B, причем переход на новую тележку позволит «АвтоВАЗу» возобновить продажи внедорожника на европейском рынке.

Презентация Lada Niva должна состоятся в 2024 году.