АвтоВАЗ объявил результаты продаж спортивной Lada Vesta Sport в России

В прошлом году продажи самого быстрого автомобиля от компании «АвтоВАЗ» сократились в полтора раза. Об этом пишет «РГ» со ссылкой на самого автопроизводителя.

Lada Vesta Sport является самым быстрым серийным автомобилем Lada. Модель предлагается по цене от 1 109 900 тыс. руб. без учета скидок и специальных предложений и стоит отметить, что это единственная модель «АвтоВАЗа» стоимостью свыше 1 млн рублей.

В 2020 году было продано 451 экземпляров седана Lada Vesta Sport, а это оказалось на 291 ед. меньше чем в 2019 году, когда дилерские центры продали 742 ед. Vesta Sport.

Напомним, Vesta Sport была представлена в 2018 году. Над ней работали специалисты гоночной команды Lada Sport Rosneft.

Под капотом Lada Vesta Sport устанавливается 1.8-литровый 145-сильный бензиновый мотор, который работает с пятиступенчатой «механикой».

С места до первой «сотни» спортивный седан разгоняется за 9,8 секунды, а максимальная скорость составляет 198 км/ч.