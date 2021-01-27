Chery привезет на рынок РФ новый седан дешевле миллиона

Chery намерена на российском рынке начать продажи нового недорого седана — Arrizo 5.

О своих намерениях вывести на наш рынок новую модель рассказали в пресс-службе автопроизводителя.

Представительство китайского автопроизводителя отметило, что Arrizo 5 стал единственной «четырехдверкой» попавшей в рейтинг качества автомобилей J.D. Power 2020 China Initial Quality Study SM (IQS).

Это дало повод Chery рассмотреть возможность вывода модели на российский рынок.

В Китае Chery Arrizo 5 был представлен осенью прошлого года. Седан предлагается с 1,5-литровым бензиновым агрегатом мощностью 116 л.с.

Также для Arrizo 5 доступен турбированный ДВС мощностью 156 л.с. Для двигателей предлагается пятиступенчатая механическая коробка передач и вариатор.

В пресс-центре Chery еще напомнили, что в течение двух месяцев стартуют продажи семиместного кроссовера Chery Tiggo 8 Pro.

Позже станет доступен кроссовер Tiggo 4 Pro и два внедорожника, которые выпущены под премиальным брендом CheryExeed.