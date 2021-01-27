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Компания BMW сократит собственный модельный ряд

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Разработка электрокаров требует больше средств чем ожидалось, поэтому многие компании сейчас занимаются оптимизацией своих модельных, представленных на рынке.
BMW для того чтобы больше выделять средств на разработку и производство электрических моделей сократит модельный ряд, а также уберет самые непопулярные опции. Произойдет это в ближайшие несколько лет.

Также BMW пересмотрит подход к внедрению программного обеспечения, и за счет этого в автомобилях марки станут быстрее появляться востребованные программные опции и сервисы.

Такое решение было принято после опроса автовладельцев в КНР. Оказалось, что в этом регионе большая часть жителей готова купить автомобиль другой марки, если в нем будет больше цифровых опций.

Согласно стратегии развития BMW за десять лет представит девять новых электромобилей, включая модели под брендом MINI.

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