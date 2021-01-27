Компания BMW сократит собственный модельный ряд

Разработка электрокаров требует больше средств чем ожидалось, поэтому многие компании сейчас занимаются оптимизацией своих модельных, представленных на рынке.

BMW для того чтобы больше выделять средств на разработку и производство электрических моделей сократит модельный ряд, а также уберет самые непопулярные опции. Произойдет это в ближайшие несколько лет.

Также BMW пересмотрит подход к внедрению программного обеспечения, и за счет этого в автомобилях марки станут быстрее появляться востребованные программные опции и сервисы.

Такое решение было принято после опроса автовладельцев в КНР. Оказалось, что в этом регионе большая часть жителей готова купить автомобиль другой марки, если в нем будет больше цифровых опций.

Согласно стратегии развития BMW за десять лет представит девять новых электромобилей, включая модели под брендом MINI.