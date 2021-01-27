Toyota начала продавать в Европе гибридную версию 7-местного внедорожника Highlander

Toyota на европейском рынке расширяет модельный ряд за счет большого кроссовера Highlander с гибридной установкой.

Toyota Highlander в Европе будет предлагаться в гибридной версии 2,5-литровым бензиновым ДВС и двумя электрическими моторами. Привод у такого Highlander полный — AWD-i.

Аккумуляторную никель-металлгидридную батарею в кроссовере разместили под вторым рядом сидений.

Суммарная мощность гибрида составляет 248 лошадиных сил, при этом расход топлива кроссовера составляет всего 6,6 литров (при замере использовался ездовой цикл WLTP).

С места до 100 км/ч гибридный Highlander способен разгонятся за 8,3 сек, максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.

В базовой комплектации Toyota Highlander установлены 18-дюймовые колесные диски, система бесключевого доступа, беспроводная зарядка, 8-дюймовый экран мультимедийной системы и 3-зонный климат-контроль.

Также в кроссовере есть система мониторинга слепых зон и подогрев передних кресел.



В более дорогих версиях уже будут 20-дюймовые колесные диски,12,3-дюймовый экран, светодиодная оптика, электрические регулировки кресел, система контроля поперечного трафика, панорамная крыша и акустическая система JBL мощностью 1200 Вт.

Теперь в Европе линейка кроссоверов от Toyota представлена моделями — Yaris Cross, RAV4, C-HR и Highlander.