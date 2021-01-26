Названы самые выгодные для перепродажи в России автомобили

На российском рынке меньше всего в цене теряют популярные марки, среди которых Kia, Hyundai, Toyota и Volkswagen.

Эксперты считают, что покупая автомобиль перечисленных автопроизводителей всегда можно будет выгодно продать их на вторичном рынке.

В прошлом году лидером рейтинга по остаточной стоимости стал кроссовер Hyundai Creta. На рынке сейчас продают эту модель всего на 9,7% дешевле, чем новый автомобиль.

Не сильно в цене с возрастом теряет кроссовер Mazda CX-5 и Mazda 6. После исследования рынка эксперты отметили, что Mazda CX-5 продают за 88,6% от первоначальной стоимости, а седан за 84,5%.

Трехлетний Toyota RAV4 на рынке подержанных авто автовладельцы продают за 84% от своей первоначальной стоимости.

В пятерке выгодных автомобилей для перепродажи еще оказались Kia Sorento – 82,76. Он расположился на пятом месте общего рейтинга.

В целом высокая остаточная стоимость сохраняется у самых продаваемых моделей на российском рынке, среди них Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Renault Logan, кроссоверы и внедорожники Volkswagen Touareg, а также Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Pajero, Porsche Cayenne и Lexus RX.

При определении остаточной стоимости эксперты портала «Автостат Инфо» исследовали 37 марок и 153 модели, которые были представлены на российском рынке в 2017 году.