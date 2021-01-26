Автоэксперт перечислил ошибки водителей при езде в гололедицу

А еще специалист рассказал о способах избежать ошибок и не попасть в аварию при езде в гололед.

Журналисты «Москвы 24» пообщались в генеральным директором экспертного центра «Движение без опасности» Вадимом Мельниковым, который и перечислил ошибки водителей при езде в гололедицу.

Так, автоэксперт говорит, что в первую очередь перед выездом автомобилистам нужно проверить техническое состояние машины, и при необходимости очистить его от снега.

Кроме этого, рекомендуется обязательно проверить работу фар и стоп-сигналов и очистить их от грязи, если она есть.

Среди ошибок еще называют превышение скоростного режима, резкие маневры на дорогах, а также несоблюдение дистанции и использование телефона во время езды.

Все это может обернуться серьёзной аварией. В свою очередь руководитель центра контраварийной подготовки «МастерКласс» Андрей Колонтай добавил, что при заносе на скользкой дороге водителям без опыта или спецподготовки лучше всего воспользоваться тормозом, а система ABS позже поможет остановить машину.

Дело в том, что система будет эффективна только при наличии сцепления передних и задних колес с дорогой.

Немаловажно в таких ситуациях сохранять спокойствие и не паниковать. Еще было добавлено, что коэффициент торможения на скользкой дороге в три раза ниже в сравнении с сухим асфальтом, а значит и тормозить до нужной точки нужно заранее.

Ну и последней ошибкой водителей Колонтай назвал езду в колее, так как в таком случае есть вероятность того, что выскочат колеса и машина может поехать боком.

Источник: Москва 24.