Росстандарт 26 января сообщил о проведении в стране новой отзывной кампании, в рамках которой на сервис отправят автомобили марки Bentley.

В сообщении ведомства указано, что компания Bentley отзовет в РФ семь кабриолетов Continental GTC, которые были проданы в период с 2020 года.

В указанных автомобилях требуется обновление программного обеспечения блока управления систем комфорта.

Обновление позволит исключить возможность складывать и раскладывать складную крышу при помощи брелока ключа.

Уточняется, что работа функции возможна с расстояния более шести метров от машины, а это противоречит внутренним принципам обеспечения безопасности.

Привод складывания не имеет защиты от защемления, а обновление ПО позволит предотвратить возможный вред третьим лицам при активации складывания/раскладывания крыши с пульта ключа зажигания, когда владелец плохо видит автомобиль.