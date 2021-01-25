Автопроизводитель Mitsubishi начал подогревать интерес к своему кроссоверу Outlander, который скоро переживет смену поколений.

Его официальная премьера состоится в следующем месяце, а пока Mitsubishi представила фотографии Outlander следующего поколения и опубликовала видеоролик.

Пока автомобиль демонстрируют только в камуфляжной пленке, тогда как полностью он будет рассекречен 16 февраля.

В компании сообщили, что кроссовер нового поколения проходит финальные тесты. Уже известно, что новый Outlander будет иметь увеличенные габариты, а также более мощные моторы.

Кроме этого, в нем заявлено появление усовершенствованной системы полного привода Super All-Wheel Control (S-AWC).

В линейке двигателей появится 2,5-литровый агрегат с отдачей 183 л.с., пару которому составит вариатор.

Еще будут гибридные силовые установки, созданные на базе 2,4-литровом двигателем.

Что касается внешности, то она будет выполнена в стилистике концепта Engelberg Tourer, представленного в 2019 году. Напомним, что актуальная версия кроссовера продается в России с 2.0, 3.0 и 2.4-литровыми двигателями по цене от 1,8 млн рублей.