Главная » Новости

Mitsubishi представила фотографии Outlander следующего поколения

Опубликовано Обновлено

Автопроизводитель Mitsubishi начал подогревать интерес к своему кроссоверу Outlander, который скоро переживет смену поколений.
Его официальная премьера состоится в следующем месяце, а пока Mitsubishi представила фотографии Outlander следующего поколения и опубликовала видеоролик.

Пока автомобиль демонстрируют только в камуфляжной пленке, тогда как полностью он будет рассекречен 16 февраля.

В компании сообщили, что кроссовер нового поколения проходит финальные тесты. Уже известно, что новый Outlander будет иметь увеличенные габариты, а также более мощные моторы.

Кроме этого, в нем заявлено появление усовершенствованной системы полного привода Super All-Wheel Control (S-AWC).

В линейке двигателей появится 2,5-литровый агрегат с отдачей 183 л.с., пару которому составит вариатор.

Еще будут гибридные силовые установки, созданные на базе 2,4-литровом двигателем.

Что касается внешности, то она будет выполнена в стилистике концепта Engelberg Tourer, представленного в 2019 году. Напомним, что актуальная версия кроссовера продается в России с 2.0, 3.0 и 2.4-литровыми двигателями по цене от 1,8 млн рублей.

Mitsubishi представила фотографии Outlander следующего поколения Mitsubishi представила фотографии Outlander следующего поколения Mitsubishi представила фотографии Outlander следующего поколения

mitsubishi Mitsubishi Outlander
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика