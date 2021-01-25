Кроссовер Haval First Love сфотографирован на конвейере автозавода в Туле

Скоро в продаже должен появится кроссовер Haval First Love, который уже продается в Китае.

Автомобиль удалось сфотографировать на конвейере автозавода в Туле, снимки оказались в распоряжении Haval-clubs.ru.

На них запечатлен новый кроссовер, что указывает на то, что на предприятии начали осваивать его производство.

Также сообщается, что полноценная сборка этой модели стартует в следующем месяце, однако в самой компании информацию никак не комментируют.

Напомним, что эта новинка имеет габариты сопоставимые с Hyundai Tucson.

В Китае автомобиль предлагается с турбированным полуторалитровым ДВС, пару которому составляет 7-скоростной робот.

Также для Haval First Love предложат и гибридные модификации, но в России они вероятно не доберутся.