В продаже обновленный вариант хэтчбека появится в начале марка и будет представлен в пяти комплектациях.

Сегодня Компания Kia назвала цены на обновлённый Kia Picanto для РФ, который будет предлагаться по цене от 819 900 рублей с тремя силовыми установками в зависимости от комплектации.

Так, в начальных версиях хэтбек будет комплектоваться 1,0 или 1,25-литровыми ДВС с отдачей 67 и 84 л.с. соответственно.

В качестве трансмиссии для первого будет доступна пятискоростная механика, а второй будет работать с 4-ступенчатым автоматом.

В комплектациях Luxe, Style и GT-Line обновленный Kia Picanto предложат с турбированным 84-сильным агрегатом. Клиенты также смогут выбрать из 10 доступным вариантов окраса кузова, а еще на выбор предложат колесные диски от 14 до 16 дюймов.

Уже в базовой комплектации у автомобиля будет аудиосистема, кондиционер, USB, а начиная с комплектации Comfort в списке оснащенности появится электропривод стеклоподъемников, кожаный руль и регулировка сидения водителя по высоте.

Самая дорогая комплектация будет доступна по цене 1 114 900 рублей и это будет вариант GT-Line, который помимо расширенного оборудования отличается еще и колесными дисками, красными вставками к решетке радиатора, накладками на педалях, рулем, а также хромированными ручками дверей и диодными повторителями поворотников. Живые продажи хэтчбека стартуют 5 марта.