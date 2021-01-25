Компания Nidec из Японии пообещала электромобили за 220 тысяч рублей

Японская компания Nidec рассказала о будущем на рынке электромобилей, которые станут намного дешевле за счет снижения цен на электродвигатели и другие дорогостоящие компоненты таких авто.

Nidec занимается производством электромобилей, а недавно стало известно о планах компании выпускать собственные электрокары, но пока по этому поводу окончательного решения еще не принято.

Как рассказал в недавнем интервью представитель японской компании, в скором времени им удастся снизить стоимость электромоторов, благодаря чему на рынке появятся более доступные электромобили.

В частности, было сказано, что за счет снижения цен в пять раз, электрокары будут продаваться на рынке по цене около трех тысяч долларов.

Это будет возможным еще и за счет роста популярности электрокаров на рынках Индии, Ближнего Востока и Африки.

То есть благодаря большим объемам производства, появится возможность выпуска недорогих моделей.

По предварительным подсчетам, ежегодно таких авто должно выпускать около 300 млн, против 80-90 млн ед.

Кроме этого, увеличенные объемы производства станут причиной появления более доступных аккумуляторов.