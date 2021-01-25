Компания Renault пересмотрела прайсы на свои автомобили, представленные на российском рынке.

Изменение коснулось как моделей 2020, так и 2021 модельного года.

Renault повысила цены на свои автомобили в России на 8-47 тысяч рублей в зависимости о модели и комплектации, о чем сообщили эксперты сайта «Цена Авто».

В процентном выражении все авто этой марки прибавили в цене 0,8-5,4%. При этом больше всех подорожал кроссовер Duster, который в зависимости от комплектации стал дороже на 22,47 тыс. рублей.

Эта модель, но 2020 года выпуска единственная сохранила прежние ценники, в то время как другие авто не зависимо от года выпуска теперь обойдутся дороже.

Так, Arkana 2020 года оценена от 1 209 000 рублей, а за это же кросс-купе, но 2021 года выпуска придется заплатить уже 1 211 000 рублей. Kaptur оценен от 1 138 000 и 1 140 000 рублей за версии 2020 и 2021 года выпуска.

Модель Logan имеет ценники от 683 000 рублей, Logan Stepway – от 809 0000 рублей, Sandero от 697 000 рублей и Sandero Stepway от 857 000 рублей.

Стоит отметить, что последнее изменение стоимости автомобилей французской марки было в ноябре прошлого года.