Ранее российская компания сообщила о производстве новинки, которая теперь стала доступна для заказа в дилерских центрах и на официальном сайте.

«АвтоВАЗ» объявил стоимость обновлённого внедорожника Lada Niva Travel, однако о сроках старта «живых» продаж пока объявлено не было.

Так, в обычной модификации внедорожник предлагается по цене от 747 900 рублей, а в версии Off-road автомобиль обойдется в 844 900 рублей минимум.

Последняя будет отличаться от обычного варианта черным защитным обвесом, наличием шноркеля, а также внедорожной резиной.

В целом модель после обновления отличается от предшественника новыми бамперами, обвесом, капотом, иной формой передних крыльев, светодиодными фонарями, а также головной оптикой и решеткой радиатора.

После обновления внедорожник спереди стал больше напоминать последний Toyota RAV4. В салоне автомобиля изменений не произошло, так же как и в техническом плане.

Обновленный Lada Niva Travel по-прежнему комплектуется 1,7-литровым двигателем мощностью 80 л.с., а пару ему составляет пятискоростная механика и полноприводная система.

Отдельно стоит отметить, что изменились у Lada Niva Travel габариты. В частности, его длина стала больше на 43 мм, а ширина – на 4 мм.