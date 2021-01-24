Автомобильные диски

Правильный подбор автомобильных дисков имеет большое значение для надежной и долгой эксплуатации транспортных средств. Чтобы успешно решить эту задачу, надо хорошо разбираться в особенностях данных изделий и иметь четкое представление об особенностях разных моделей.

Отличительные особенности конструкции дисков

Главный принцип, которому необходимо следовать при подборе дисков для авто, заключается в том, чтобы придерживаться параметров, в максимальной степени приближенных к заводским. Это условие связано с тем, что значительные несоответствия их веса, размеров и вылета способны пагубно сказаться на длительности службы элементов ходовой, на удобстве вождения, а также на безопасности езды на автомашине. Подобрать диски на авто по марке и модели, отвечающие заводским параметрам, важно по следующим причинам:

чем больше диаметр диска для авто, тем он тяжелее;

тяжелое колесо усиливает нагрузку на подвеску, в результате чего плавность движения понижается, а динамика разгона и торможения автомашины ухудшаются;

чем меньше вылет, тем сильнее нагрузка на детали ходовой, и тем выше чувствительность рулевого управления к дорожным неровностям;

чем шире колесо, тем ниже устойчивость автомашины во время езды по продольным дорожным неровностям.

Способы производства дисков для авто

Вес легкосплавных дисков меньше веса штампованных изделий, но данный показатель не следует использовать в качестве главного критерия. В большинстве случаев масса литого диска для авто сравнима с массой соразмерного аналога из стали. Но автомобилисты нередко при замене дисков увеличивают диаметр, а это неизбежно увеличивает вес со всеми вытекающими последствиями. Обычно при увеличении диаметра диска для авто на один дюйм в сочетании с увеличением ширины автошины вес собранного колеса возрастает на треть. Однако стремление к максимальному уменьшению веса колес также ведет к негативным последствиям. Если продавец предлагает приобрести чересчур легкое «литье», доверять ему нельзя. В данном отношении кованые диски для авто предпочтительнее: легкость в них сочетается с большой прочностью, хотя приобрести их сложнее.

При выборе дисков для авто важную роль играет их стоимость. Автомобилистам с ограниченным бюджетом лучше купить недорогие штамповки и на сэкономленные деньги приобрести высококачественные покрышки. При отсутствии бюджетных ограничений предпочтение следует отдавать изделиям наиболее известных брендов.