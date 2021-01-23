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DeLorean анонсировал возрождение преемника модели DMC-12

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Компания DeLorean решила возродить модель DMC-12 и планирует представить ее преемника уже до конца этого года.
Новинка будет создана ограниченным тиражом совместно с ателье Italdesign. Культовый автомобиль уже готовят к выходу, о чем рассказали в компании.

Кроме этого, был опубликован и первый тизер с сообщением, что ограниченную серию DMC-12 приурочат 40-летию оригинальной машины.

Новый DMC-12, как и предшественник будет иметь двери типа «крылья чайки», а в его передней части будет эмблема DMC. По неофициальным данным, новый DMC-12 будет представлен этой осенью.

В модели будет доработанное шасси и другой двигатель, который будет соответствовать требованиям технического регламента Агентства по охране окружающей среды США.

Предполагается, что этим силовым агрегатом будет 3,5-литровый ДВС с шестью цилиндрами. Его мощность составит около 300-400 л.с. Другие подробности о проекте не раскрываются.

DeLorean анонсировал возрождение преемника модели DMC-12

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