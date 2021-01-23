Главная » Новости

АвтоВАЗ презентовал удлинённую Lada Niva Legend в спецсерии Black

Просмотров 3 Опубликовано Обновлено

Ранее такая версия была представлена только для трехдверной модификации автомобиля, а с недавнего времени она появилась и у пятидверной версии.
АвтоВАЗ презентовал удлинённую Lada Niva Legend в спецсерии Black, но при этом ни одной фотографии такого варианта в компании пока не опубликовали.

Black-пакет для внедорожника такой же как и трехдверного варианта, то есть у автомобиля установили 16-дюймовые колесные диски черного цвета, а также в нем появились шильдики с указанием принадлежности к спецверсии и черная обивка сидений с контрастными серыми вставками.

В списке оснащенности есть кондиционер, электропривод и обогрев зеркал, передние электростеклоподъемники, противотуманные фары и другое.

Стоимость удлиненного внедорожника в новой модификации составляет 730 тыс. рублей.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика