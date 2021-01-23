Ранее такая версия была представлена только для трехдверной модификации автомобиля, а с недавнего времени она появилась и у пятидверной версии.

АвтоВАЗ презентовал удлинённую Lada Niva Legend в спецсерии Black, но при этом ни одной фотографии такого варианта в компании пока не опубликовали.

Black-пакет для внедорожника такой же как и трехдверного варианта, то есть у автомобиля установили 16-дюймовые колесные диски черного цвета, а также в нем появились шильдики с указанием принадлежности к спецверсии и черная обивка сидений с контрастными серыми вставками.

В списке оснащенности есть кондиционер, электропривод и обогрев зеркал, передние электростеклоподъемники, противотуманные фары и другое.

Стоимость удлиненного внедорожника в новой модификации составляет 730 тыс. рублей.