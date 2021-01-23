Toyota начнёт прием заказов на обновлённый Land Cruiser 300 в марте 2021 года

Уже в мае японская компания должна презентовать новое поколение внедорожника Land Cruiser. Весной должны раскрыть все подробности о новинке, предварительные заказы на которую, если верить источнику BestCarWeb, будут открыты уже в марте.

Сообщается, что в первый месяц весны заказать внедорожник смогут жители Японии.

Как ранее уже сообщалось, в основе автомобиля расположится платформа TNGA.

В моторной гамме ожидается появление нового турбированного дизельного двигатель объёмом 3,3 литра, а также бензинового турбодвигателя на 3,5 литра.

Последний придет на смену 4,6-литровому агрегату.

Ожидается и появление гибридной модификации. Все двигатели будут работать с полноприводной системой, а среди трансмиссий предложат шестискоростную автоматическую коробку передач.

Еще появилась информация о стоимости Toyota Land Cruiser 300 для японского рынка, которая будет на 500 тыс. йен (355 тыс. рублей) дороже, чем у предшественника.