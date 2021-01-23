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Новую генерацию Skoda Fabia сфотографировали без камуфляжа

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Автомобиль нового поколения будет представлен уже в этом году, а пока завершаются его финальные тесты.
Новую генерацию Skoda Fabia сфотографировали без камуфляжа, а снимки оказались в распоряжении издания Auto Express.

Хэтчбек четвертого поколения создают с использованием основных узлов и агрегатов от Volkswagen Polo, при этом его внешность выполнят в стилистике прототипа Skoda Vision RS. Последний показали более дух лет назад.

При этом в новой Fabia будут использованы и новые дизайнерские решения. На тестах фотошпионам удалось сфотографировать спортивную версию модели, которая выйдет на рынок с приставкой к названию Monte Carlo и будет отличаться большими колесными дисками и спортивными элементами.

Также хэтчбек от предшественника будет отличаться более просторным салоном, а в его моторной гамме будут трехцилиндровые ДВС, пару которым составит механика или робот.

По предварительным данным, дизельным двигателей в автомобиле ждать не стоит. Четвертое поколение автомобиля будет представлено, как ожидается, к осени этого года.

skoda Skoda Fabia
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