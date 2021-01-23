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Китайская Wuling показала похожий на УАЗ молодежный пикап Journey

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Китайская марка Wuling, входящая в состав концерна SAIC, провела презентацию своего нового пикапа, который становится интересным тем, что имеет некую схожесть с отечественным пикапом УАЗ.
Новая модель китайской компании получила название Journey, а создавали для молодежи. Схожесть автомобиля с российским пикапом заключается в силуэте и формы передней оптики.

В остальном это полностью оригинальная машина. Так, у пикапа Journey длина составляет 5 105 мм, ширина – 1640 мм, а высота – 1810 мм.

Показатель колесной базы равен 3 160 мм. В моторной гамме новинки представлен только полуторалитровый двигатель мощностью 99 л.с., который потребляет 7 литров на 100 км пути.

О стоимости и комплектациях молодежного пикапа, компания обещает объявить позднее.

Китайская Wuling показала похожий на УАЗ молодежный пикап Journey

Wuling
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