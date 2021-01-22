Неисправное состояние рулевого механизма автомобиля – одна из основных причин запрета на его эксплуатацию. Поэтому необходимо постоянно за ним следить и своевременно выполнять ремонт.

Основные признаки неисправности рулевых реек

Среди всех узлов автомобиля реечный рулевой механизм имеет одну из наиболее простых конструкций. Но, несмотря на это, число возможных неисправностей рулевых реек довольно велико. Ремонт рулевых реек ГУР требуется при наличии следующих признаков:

при повороте руля и во время езды по неровностям наблюдаются стучащие звуки в районе рулевой рейки;

увеличивается свободный ход руля;

ухудшается управляемость, в особенности на большой скорости;

вращение руля происходит рывками или труднее, чем всегда;

руль после совершения поворота не приходит самостоятельно в первоначальное положение;

снизился уровень масла в бачке гидравлического усилителя;

насос ГУР издает шум, который при вращении руля становится сильнее;

на рейке или возле нее появились потеки масла.

Порядок ремонта реечного рулевого механизма

С точки зрения денежных затрат произвести ремонт рулевых реек в Москве гораздо выгоднее, чем их полную замену. Однако осуществление ремонтных работ требует большего времени, поскольку предусматривает выполнение следующих процедур:

диагностика неполадок в рулевой рейке на появление ржавчины и биение с проверкой вала и состояния зубчатого сцепления;

при наличии сложностей с рулевым управлением производится визуальное обследование корпуса рейки;

снятие рейки с проверкой втулок, пыльников, подшипников, сальников и рулевых тяг;

каждый элемент рулевого реечного управления очищается от загрязнений;

выполняется проверка всех элементов рулевого управления на их соответствие предусмотренным изготовителем заводским стандартам и нормам ГОСТ, при обнаружении несоответствий они устраняются после получения согласия автовладельца;

производится замена всех изношенных и сломанных деталей реечного механизма, понижающих его точность и качество и способных привести к поломке всего механизма.

Отремонтированная рулевая рейка испытывается с использованием рабочих нагрузок. Ее диагностика и ремонт занимают несколько часов, а в особо сложных случаях – несколько дней. Однако в результате достигается полная исправность рулевого управления автомобиля, которому водитель может доверять.