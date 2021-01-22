Растаможка автомобиля в Украине – как узнать конечную стоимость услуги

В Украине сложилась интересная ситуация – покупка автомобиля заграницей оказывается значительно дешевле, чем в этой стране. Если попытаться найти себе на б/у рынке более или менее приличное авто, то за него потребуется заплатить 5 000 – 10 000$, если не больше. А вот в соседних странах Европейского Союза за такие же машины требуют порой и в 5-7 раз меньше. Там неплохую иномарку можно взять буквально за 1 500 – 3 000$. Когда после 2014 года в ЕС открылась массовая эмиграция из Украины, то многие люди, даже которые не верили во все это, лично убедились – в Польше, Чехии, Германии, США за месячную зарплату можно взять вполне терпимую машину на ходу. За ее аналог в своей стране пришлось бы заплатить существенно больше.

Такая ситуация породила явление с так называемыми евробляхами – машинами, которые массово начались ввозиться из стран Европы и Америки для эксплуатации в Украине, при этом никаких особых документов на них ни у кого нет. Но украинские депутаты быстро смекнули, что мимо них идут миллиарды долларов и оперативно внесли закон о евробляхах – теперь каждый водитель обязательно должен регистрировать свое авто, иначе ему просто запретят на нем ездить. Естественно, это сразу же в 2-3 раза удорожило пригон машины. Но даже сейчас очень выгодно покупать машины в США, так как там на рынке масса предложений, которых у нас просто не найти.

Растаможивать или нет – вот в чем вопрос

Даже при запуске новых драконовских мер по регистрации таких машин в Украине, они все равно остались значительно более дешевыми чем то, что продается здесь. Поэтому для многих людей затраты на растаможку все равно позволяют приобрести желаемый транспорт дешево. Но как заранее узнать, сколько придется заплатить за регистрацию машины в стране, чтобы не попасть на большие деньги? Смело используйте для этого онлайн-калькулятор стоимости растаможки по адресу https://newdayauto.com.ua/kalkulyator/!

Чтобы узнать, сколько придется заплатить за машину, достаточно указать такие данные о ней:

Тип авто. Кроссовер ли это, легковушка или может быть минивэн;

Выбор аукциона, на котором продается авто. Доступен американский рынок, также надо указать цену, выставленную за лот;

Далее указываются место продажи и отправки авто, а также место доставки, к примеру, одесский морской порт.

Когда данные введены остается только рассчитать стоимость доставки и оформления растаможки. Конечно, калькулятор более касается американского рынка, но Вы можете использовать его, чтобы примерно оценить цену покупки аналогичного авто и в странах Европы, ведь правила достаточно похожи.