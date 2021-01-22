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Шины Kapsen

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Выпуск шин Kapsen осуществляется китайской компанией, чьи главные производственные мощности размещены на заводе Shandong Huasheng Rubber. Продукция данного бренда включает в себя резину для легковых авто, тяжелых и компактных грузовиков, автобусов, добывающей и сельскохозяйственной спецтехники.

Основные особенности шин Kapsen

Среди важнейших особенностей покрышек Kapsen, приобрести которые можно в интернет-магазине шин и запчастей EMI по ссылке http://shop.emicompany.kz/catalog/tyres/kapsen, особого внимания заслуживают следующие:

  • Использование ингредиентов на основе кремния при изготовлении всех моделей, которые понижают сопротивление качению, увеличивают коэффициент сцепления с дорожным полотном (особенно с мокрым или влажным), ослабляют интенсивность изнашивания и обеспечивают эластичность резины в обширном диапазоне температур.
  • Рисунок протектора разработан при помощи компьютерных программ 3D-проектирования. Благодаря этому шины обеспечивают высокую устойчивость транспортного средства во время движения, эффективное отведение воды из пятна контакта и комфортные условия в дальних поездках. Множество бороздок препятствует формированию длинных потоков воздуха путем их дробления, за счет чего предотвращается возникновение надоедливого громкого шума.
  • Дополнительное улучшение конструкции протектора достигается благодаря наличию центрального ребра большой жесткости. Этот элемент увеличивает стабильность авто при выполнении маневров и усиливает сцепление с дорожным покрытием, что особенно заметно при торможении и во время набора скорости.

Важнейшие преимущества шин Kapsen

В число главных достоинств покрышек Kapsen входят:

  • Доступная стоимость, обеспечиваемая за счет выгодного географического расположения завода, дешевой рабочей силы и лояльного налогообложения.
  • Полное соответствие международным стандартам качества.
  • Богатый ассортимент, включающий в себя варианты для авто всех классов, в том числе всесезонные покрышки Kapsen, изготовленные с применением метода SSBR. Данный метод предусматривает использование кремния и модифицированного каучука, которые предотвращают быстрый износ при движении по горячему дорожному покрытию и утрату эластичности при снижении температуры.

Таким образом, высокая популярность шин Kapsen обусловлена их высоким качеством в сочетании с низкими ценами. К тому же богатый выбор типов и размеров данных изделий способен удовлетворить запросы любого автомобилиста.

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