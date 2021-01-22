Шины Kapsen

Выпуск шин Kapsen осуществляется китайской компанией, чьи главные производственные мощности размещены на заводе Shandong Huasheng Rubber. Продукция данного бренда включает в себя резину для легковых авто, тяжелых и компактных грузовиков, автобусов, добывающей и сельскохозяйственной спецтехники.
Основные особенности шин Kapsen
Среди важнейших особенностей покрышек Kapsen, приобрести которые можно в интернет-магазине шин и запчастей EMI по ссылке http://shop.emicompany.kz/catalog/tyres/kapsen, особого внимания заслуживают следующие:
- Использование ингредиентов на основе кремния при изготовлении всех моделей, которые понижают сопротивление качению, увеличивают коэффициент сцепления с дорожным полотном (особенно с мокрым или влажным), ослабляют интенсивность изнашивания и обеспечивают эластичность резины в обширном диапазоне температур.
- Рисунок протектора разработан при помощи компьютерных программ 3D-проектирования. Благодаря этому шины обеспечивают высокую устойчивость транспортного средства во время движения, эффективное отведение воды из пятна контакта и комфортные условия в дальних поездках. Множество бороздок препятствует формированию длинных потоков воздуха путем их дробления, за счет чего предотвращается возникновение надоедливого громкого шума.
- Дополнительное улучшение конструкции протектора достигается благодаря наличию центрального ребра большой жесткости. Этот элемент увеличивает стабильность авто при выполнении маневров и усиливает сцепление с дорожным покрытием, что особенно заметно при торможении и во время набора скорости.
Важнейшие преимущества шин Kapsen
В число главных достоинств покрышек Kapsen входят:
- Доступная стоимость, обеспечиваемая за счет выгодного географического расположения завода, дешевой рабочей силы и лояльного налогообложения.
- Полное соответствие международным стандартам качества.
- Богатый ассортимент, включающий в себя варианты для авто всех классов, в том числе всесезонные покрышки Kapsen, изготовленные с применением метода SSBR. Данный метод предусматривает использование кремния и модифицированного каучука, которые предотвращают быстрый износ при движении по горячему дорожному покрытию и утрату эластичности при снижении температуры.
Таким образом, высокая популярность шин Kapsen обусловлена их высоким качеством в сочетании с низкими ценами. К тому же богатый выбор типов и размеров данных изделий способен удовлетворить запросы любого автомобилиста.