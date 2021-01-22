Шины Kapsen

Выпуск шин Kapsen осуществляется китайской компанией, чьи главные производственные мощности размещены на заводе Shandong Huasheng Rubber. Продукция данного бренда включает в себя резину для легковых авто, тяжелых и компактных грузовиков, автобусов, добывающей и сельскохозяйственной спецтехники.

Основные особенности шин Kapsen

Среди важнейших особенностей покрышек Kapsen, приобрести которые можно в интернет-магазине шин и запчастей EMI по ссылке http://shop.emicompany.kz/catalog/tyres/kapsen, особого внимания заслуживают следующие:

Использование ингредиентов на основе кремния при изготовлении всех моделей, которые понижают сопротивление качению, увеличивают коэффициент сцепления с дорожным полотном (особенно с мокрым или влажным), ослабляют интенсивность изнашивания и обеспечивают эластичность резины в обширном диапазоне температур.

Рисунок протектора разработан при помощи компьютерных программ 3D-проектирования. Благодаря этому шины обеспечивают высокую устойчивость транспортного средства во время движения, эффективное отведение воды из пятна контакта и комфортные условия в дальних поездках. Множество бороздок препятствует формированию длинных потоков воздуха путем их дробления, за счет чего предотвращается возникновение надоедливого громкого шума.

Дополнительное улучшение конструкции протектора достигается благодаря наличию центрального ребра большой жесткости. Этот элемент увеличивает стабильность авто при выполнении маневров и усиливает сцепление с дорожным покрытием, что особенно заметно при торможении и во время набора скорости.

Важнейшие преимущества шин Kapsen

В число главных достоинств покрышек Kapsen входят:

Доступная стоимость, обеспечиваемая за счет выгодного географического расположения завода, дешевой рабочей силы и лояльного налогообложения.

Полное соответствие международным стандартам качества.

Богатый ассортимент, включающий в себя варианты для авто всех классов, в том числе всесезонные покрышки Kapsen, изготовленные с применением метода SSBR. Данный метод предусматривает использование кремния и модифицированного каучука, которые предотвращают быстрый износ при движении по горячему дорожному покрытию и утрату эластичности при снижении температуры.

Таким образом, высокая популярность шин Kapsen обусловлена их высоким качеством в сочетании с низкими ценами. К тому же богатый выбор типов и размеров данных изделий способен удовлетворить запросы любого автомобилиста.