Технические характеристики Хонды СРВ 2008 года

Выпуск автомобиля Honda CR-V компания Honda Motor начала еще в 1995 году. Это был первый кроссовер, сконструированный фирмой самостоятельно. Сочетание CR-V обозначает Compact Recreational Vehicle, в переводе — «компактное транспортное средство для прогулок (развлечений, отдыха, досуга)».

Авто первого поколения оснащались небольшим столиком, размещенном в багажном отделении, что подчеркивало назначение машины. В дальнейшем внешний вид машины несколько раз менялся в соответствии с новыми техническими требованиями и веяниями моды. Как выглядит Honda CR-V 2020 года, можно посмотреть на сайте официального дилера.

Класс авто CR-V— компактный кроссовер, но нередко его ошибочно называют внедорожником. Сборка модели производилась в самой Японии, Великобритании, КНР, Мексике, на Филиппинах, в Канаде, США и Таиланде.

Постепенно 2-литровый CR-V завоевывал симпатии людей, производство расширялось. Из-за жалоб владельцев в 2001 году был выполнен первый рестайлинг, заменивший 128-сильный бензиновый двигатель 147-сильным.

Версия второго поколения (2002 год) отличалась от предшественника еще более сильным агрегатом (160 л. с.), новым дизайном увеличенного кузова. Модернизация второго поколения добавила новые современные системы привода, управления, безопасности.

С 2007 по 2011 год Honda CR-V выпускалась в версии третьего поколения.

Особенности модели CR-V 2008 года

Кузов Honda CR-V 2008 (третье поколение) стал на 15 мм короче (4520 мм), на 35 мм шире (1820) и на 24 мм выше (1704). Запасное колесо переместилось с дверцы багажника под его пол, в результате чего центр тяжести авто снизился, увеличив устойчивость. Колесная база 2620 мм осталась прежней.

Силовыми установками CR-V 2008 года стали:

двигатель R20A (2 литра, 150 л. с., 192 Н·м, бензин);

двигатель K24Z (2,4 литра, 166 л. с., 218 Н·м, бензин);

турбодизель i-CTDI N22A (2,2 литра, 140 л. с., 340 Н·м).

Трансмиссия базировалась на МКПП с 6 ступенями и АКПП (5 ступеней). Автомобили собирались с передним и полным приводом.

В процессе рестайлинга машин третьего поколения стали стандартными 17-дюймовые диски, мощность двигателя возросла до 180 л. с. В европейских версиях появились колеса 18 и 19 дюймов, системы навигации GPS и DVD, панорамная крыша, а дизель N22A в 140 л. с. заменили 150-сильным N22B, который соответствовал нормативам Евро-5. В салоне установили аудиосистему премиального класса, оснащенную входным USB-портом.

В тормозной системе CR-V 2008 года все тормозные механизмы стали дисковыми, передние — еще и вентилируемыми.

Дорожный просвет — 185 мм. Объем багажника — 524 л. Снаряженная масса зависит от типа применяемого двигателя. С 2,0-литровым R20A она составляет 1498 кг, с 2,4-литровым K24Z — 1537 кг, с 2,2-литровым турбодизелем N22B — 1617 кг. Общая грузоподъемность (с пассажирами) колеблется от 531 до 552 кг.

Расход топлива меньше всего у турбодизеля: от 5,7 л/100 км (трасса) до 8,1 л (город). Для 2,0-литрового бензинового двигателя эти значения выше: от 6,7 л/100 км на трассе до 10,4 л в городе. Данные по 2,4-литровому двигателю: 7,8 л на трассе, 10,2 л в городе.

Время достижения скорости 100 км/час с «нуля» составляет 10,2 с для 2,0-литровой бензиновой версии и 10,3 с — для дизельной.

Высокие технические характеристики Хонды СРВ 2008 сделали этот автомобиль самым продаваемым в мире кроссовером 2008 года и самым популярным в это же время в США.