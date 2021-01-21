Новый кроссовер Kia Sportage получит удлиненную версию

Компания Kia ведет разработку нового поколения кроссовера Sportage, который уже заметили во время тестирования.

Благодаря тестовым прототипам стало известно, что у автомобиля после смены поколений будет две модификации, одна из которых будет иметь удлиненную колесную базу.

Удлиненная версия кроссовера уже засветилась на тестах, которые проходят на дорогах общего назначения недалеко от трассы Нюрбургринга.

Сейчас известно, что новая генерация модели имеет кодовое название NQ5. В экстерьере в отличие от предшественника произойдут изменения, которые затронут фары, решетку радиатора, а также бамперы.

Кроме этого, линия крыши в автомобиле имеет больший наклон, а задняя стойка теперь тоньше. Помимо обычных ДВС у нового Kia Sportage будут гибридные модификации.

По предварительным данным презентация следующего поколения модели состоится в первой половине 2021 года.