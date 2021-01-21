В первый год пандемии в РФ увеличилось число автомобильных дилеров

В прошлом году, как оказалось, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, выросло число автомобильных салонов, о чем рассказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РоАД) Вячеслав Зубарев.

По его словам, в первый год пандемии в РФ наблюдался рост числа автомобильных дилеров на 5,6%. По состоянию на 2020 год в стране насчитали 3 570 автосалонов.

Отдельно отмечается, что на фоне пандемии коронавируса многие эксперты прогнозировали массовое закрытие автосалонов, а также риски массовых банкротств на фоне этого.

Но несмотря на это число автосалонов наоборот увеличилось. Однако ситуация с ростом числа автосалонов не настолько хороша, так как на автомобильном рынке не наблюдался рост по итогам 2020 года.

Дело в том, что в период падения рынка и увеличения мощностей снижается эффективность дилерских центров, которые становятся более уязвимы к будущим испытаниям кризисом.

Напомним, что в 2020 году россияне купили 1 598 825 новых машин, что оказалось на 9,1% меньше, чем в 2019 году.