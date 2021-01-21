Из-за риска возгорания Haval отзывает в РФ более 16 тысяч своих авто

Китайская автомобильная марка отзывает на территории РФ более 16 тыс. своих автомобилей, о чем в четверг сообщил Росстандарт.

В сообщении ведомства указано, что отзывными стали 16 075 кроссоверов Haval F7/F7X, реализованных на территории РФ в период с мая 2019 года по январь 2021 года.

Причиной отзывной кампании является вероятность возгорания, которая может быть из-за нарушения герметичности топливной системы при низкой температуре, когда существует вероятность повреждения топливных трубок.

На всех отзывных кроссоверах обещают заменить топливные трубки между насосом низкого давления и топливным фильтром.

Как отметили в Росстандарте, Haval добровольно согласилась провести отзывную кампанию, не дожидаясь окончания проверки Росстандартом.