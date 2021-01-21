Главная » Новости

Из-за риска возгорания Haval отзывает в РФ более 16 тысяч своих авто

Просмотров 4 Опубликовано Обновлено

Китайская автомобильная марка отзывает на территории РФ более 16 тыс. своих автомобилей, о чем в четверг сообщил Росстандарт.
В сообщении ведомства указано, что отзывными стали 16 075 кроссоверов Haval F7/F7X, реализованных на территории РФ в период с мая 2019 года по январь 2021 года.

Причиной отзывной кампании является вероятность возгорания, которая может быть из-за нарушения герметичности топливной системы при низкой температуре, когда существует вероятность повреждения топливных трубок.

На всех отзывных кроссоверах обещают заменить топливные трубки между насосом низкого давления и топливным фильтром.

Как отметили в Росстандарте, Haval добровольно согласилась провести отзывную кампанию, не дожидаясь окончания проверки Росстандартом.

«Такая позиция этого и других автопроизводителей свидетельствует, что российский автомобильный рынок перешел за последние годы на цивилизованные рельсы и случаи принудительных отзывов, к которым нам приходилось прибегать раньше, будут сведены к минимуму», – отметил заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов.

haval
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика