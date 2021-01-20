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Audi и FAW построят в КНР завод по производству электрических автомобилей

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Китайский авторынок считается самым крупным в мире не только по общим продажам, но и по реализации электрокаров.
Для Tesla Китай является самым приоритетным. Там у американской компании есть собственный завод и собственный исследовательский центр, в котором ведется разработка новой модели адаптированной для китайского рынка.

По слухам, после выхода нового электрокара от Tesla в Китае модель станет глобальной.

Для других компаний Китай в большом приоритете, и недавно стало известно, что Audi AG и китайская FAW подписали соглашение, в рамках которого в Китае построят новый завод для выпуска электрокаров, способных конкурировать с моделями от Tesla.

Предприятие возведут в городе Чанчун. В 2024 году там планируется начать выпуск электрокаров.

Какие именно модели будут выпускать на заводе пока не известно. В новое предприятие намерены инвестировать 4,62 млрд долларов.

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