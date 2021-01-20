Renault в России в 2020 году увеличила стоимость своих автомобилей на 10%

В среднем в 2020 году на российском авторынке новые автомобили подорожали на 10%, и примерно на столько же стали дороже и автомобили марки Renault.

На брифинге гендиректор Renault в России Ян Птачек журналистам РБК заявил, что в текущем году цены на новые автомобили будут и дальше подниматься, но подорожание будет постепенным.

Птачек отметил, что компания, как и другие автопроизводители будет поднимать цены постепенно, чтобы сохранить долю на рынке.

По словам представителя французского автопроизводителя, рост цен на новые автомобили связан с девальвацией рубля относительно основных валют – евро и доллара.

Помимо этого цены на новые авто выросли в связи с появлением моделей с новыми опциями.

Напомним, о росте цен в 2021 году сообщали и другие автопроизводители, а также крупнейшие дилерские центры, причем по мнению многих аналитиков и экспертов новое подорожание стоит ожидать уже в ближайший месяц.