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Компания Chrysler опровергла информацию об уходе с автомобильного рынка РФ

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Компания Chrysler не планирует покидать российский рынок, к тому же она даже не собиралась этого делать.
Недавно в российских СМИ написали, что Chrysler покинет российский рынок, но позднее эту информацию опровергли в пресс-службе автопроизводителя.

Источник ссылался на представителей дилерских центров, а также на то, что компания сейчас в России предлагает всего одну модель Chrysler Pacifica, ОТТС которой истек еще в прошлом году.

Компания пока не продлевала Одобрение типа транспортного средства, по крайней мере в базе Росстандарта новый ОТТС на Pacifica еще не появился.

Стоит отметить, что Chrysler Pacifica в России продается очень плохо. Так, в прошлом году было продано всего 36 автомобилей, а это на 20% меньше, чем в 2019 году.

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