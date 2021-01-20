Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQA 250 представили официально

Новый электрический кроссовер пока будет предлагаться только в Европе по цене от 39 950 евро.

Mercedes-Benz рассекретил свой новый электрокар EQA 250. Этот кроссовер создан на базе электрической модели EQC, и в отличие от своего донора модель будет пока доступна только в одной версии.

Mercedes-Benz EQA 250 получил только один электрический мотор мощностью 190 л.с., который позволяет электрокару разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 8,9 сек.

Питает двигатель встроенная батарея ёмкостью 66,5 кВ•ч. По заявлению немецкого автопроизводителя, ее хватит на 482 км по методу измерения запаса хода WLTP.

Новинка в Германии станет доступна весной. Ее будут предлагать по цене от 39 950 евро. Позже Mercedes-Benz планирует выпустить более мощную версию EQA, которая уже получит 272-сильный электрический двигатель и полный привод.