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Microsoft инвестировала в подразделение беспилотников концерна GM $2 млрд

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Microsoft в дочернюю компанию General Motors инвестировала 2 млрд долларов. Эти средства будут освоены для разработки беспилотного автомобиля без руля и педалей.
У General Motors есть дочерняя компания Cruise, которая создана с целью разработки полноценного беспилотного автомобиля, где будет отсутствовать привычное рулевое колесо и педали.

Cruise получила инвестирование от Honda и Microsoft, а также ряда других инвесторов чьи имена не раскрывают. Сейчас компания Cruise оценивается в 30 млрд долларов.

Помимо инвестирования, Microsoft предоставила разработчикам облачную вычислительную систему Azure.

Напомним, Cruise была создана в 2013 году. На старте компания существовала как независимый стартап, а в 2016 году компанию выкупила General Motors.

В 2018 году была представлена модель Cruise AV, в основе которой лежала платформа гибридного электрокара Chevrolet Bolt.

Прототип Cruise AV был показан без руля и педалей. В машине даже отсутствовали кнопки, которые мог бы нажать пассажир, помимо этого автомобиль самостоятельно открывал и закрывал двери.

Cruise General Motors Microsoft
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