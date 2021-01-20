Новый внедорожник Lada Niva положительно оценили в Германии

Журналисты свое мнение высказали после появления в Сети официального рендерного изображения российского внедорожника LADA Niva.

Эта модель до сих пор пользуется спросом во всем мире, в том числе у нее были очень хорошие продажи в Германии (до того как автопроизводитель не покинул регион).

По словам журналиста Гернота Крампера, Lada Niva является незаменимой в горах и лесу, к тому же она выделяется на фоне конкурентов прочностью и низкой ценой.

Журналист также сравнил новую LADA Niva с концептуальной 4×4 Vision, продемонстрированной публике два года назад.

Крампер считает, что новая LADA Niva сохранила основные черты, а это круглые фары, высоко расположенные указатели поворота, а также «более коробчатую форму».

Напомним, новая LADA Niva должна выйти в 2024 году, и эта модель уже будет создана на французской платформе.