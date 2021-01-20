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«АвтоВАЗ» начнёт продажи обновлённого Lada Largus Cross Facelift в марте 2021 года

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Рестайлинговая версия Lada Largus в дилерских центах станет доступна для покупки в марте 2021 года, минимальная стоимость модели будет составлять 710 тыс. рублей.
Журналистам «Российской газеты» удалось узнать новые подробности про Lada Largus FL.

Российская модель для заказа станет доступна в начале марта. По данным источника, после рестайлинга универсал станет дороже от 40 до 60 тыс. рублей.

Таким образом, базовая версия Lada Largus FL будет стоить примерно от 710 до 730 тысяч рублей, стоимость кросс-версии модели будет начинаться от 870 тыс. рублей.

Напомним, «АвтоВАЗ» демонстрационные экземпляры Lada Largus FL начал собирать еще в декабре прошлого года.

Lada Largus FL выполнена в фирменном Х-стиле, у модели будет новая радиаторная решетка и оптика от Renault Logan.

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