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BMW в 2021 году примет решение о строительстве собственного завода в России

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BMW в 2021 году планирует принять решение о строительстве собственного производства легковых автомобилей.
Напомним, в 2019 году немецкий автопроизводитель отказался от строительства собственного предприятия в технопарке Храброво Калининградской области.

Как пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы BMW Group в России Штефана Тойхерта, в текущем году будет рассматриваться решение по строительству собственного завода в России.

Сейчас некоторые модели марки BMW собирают на заводе «Автотор», причем в прошлом году более 50% всех проданных баварских автомобилей были собраны в Калининграде.

В общей сложности в 2020 году в России было продано 42 721 ед. BMW, что на 3% больше, чем в 2019 году.

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