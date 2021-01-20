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В РФ обновленный кроссовер Hyundai Santa Fe сертифицировали с новым двигателем

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Обновленный кроссовер Hyundai Santa Fe в России будет предлагаться с новым 180-сильным мотором, который придет на смену 2,4-литровому силовому агрегату.
В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Hyundai Santa Fe. Из этого документа и стало известно, что модель на российском рынке будет предлагаться с новым ДВС.

В ОТТС указали три силовых агрегата, а именно 2,5-литровый четырехцилиндровый 180-сильный двигатель, 3,5-литровый 249-сильный атмосферным мотор и 199-сильный 2,2-литровый агрегат.

В РФ обновленный кроссовер Hyundai Santa Fe сертифицировали с новым двигателем
Также в Одобрении типа транспортного средства написали, что модель может предлагаться с передним и полным приводом, а также посадочной формулой 2+3+2.

Презентации рестайлинговой версии Hyundai Santa Fe на российском рынке следует ожидать в первом квартале текущего года.

Напомним, что на глобальном рынке корейский кроссовер был представлен в июне прошлого года.

В РФ обновленный кроссовер Hyundai Santa Fe сертифицировали с новым двигателем

hyundai Hyundai Santa Fe
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