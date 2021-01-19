Количество автомашин на улицах мегаполисов и небольших городов постоянно увеличивается. Вместе с тем растет спрос их владельцев на автомоечные услуги, чем и обусловлена перспективность данного бизнеса. Но чтобы он был эффективным, нужно правильно оснастить автомойку, выбрав подходящее оборудование.

Выбор аппарата высокого давления

Среди различных видов оборудования для автомойки одним из главных является аппарат высокого давления. Прежде чем выбирать АВД для автомойки, надо определить ожидаемую нагрузку. Ее рассчитывают на основании суточной пропускной способности поста. Специалисты, руководствуясь критериями мощности, надежности и производительности, определили потребности трех видов автомобильных моек следующим образом:

Компактные боксы позволяют мыть двадцать-тридцать машин в течение суток и не требуют мощного дорогого оборудования.

Аппараты для автомоек с высокой загруженностью. Они позволяют мыть от тридцати до семидесяти автомашин в сутки.

АВД для мытья тяжелых автомашин. Грузовые автомобильные мойки требуют интенсивного напора воды (не менее двадцати литров в минуту).

Основные виды оборудования для автомойки

Для бесконтактной типовой автомойки, обеспечивающей одновременное мытье шести автомобилей (шесть постов), помимо АВД требуется следующее оснащение:

Пенообразующее оборудование автомойки . Оно представляет собой специальный модуль с пистолетом-распылителем и баком, предназначенным для моющего средства.

Оно представляет собой специальный модуль с пистолетом-распылителем и баком, предназначенным для моющего средства. Пылесос. Он применяется для очистки салона авто. Вместо него можно использовать комплексное оборудование для влажной уборки и дальнейшей сушки.

Комплекс для фильтрования сточных вод. В него входят баки-накопители, а также очистные сооружения для сбора загрязненной жидкости.

Компрессор. Расчет его производительности осуществляется с учетом одновременной бесперебойной работы нескольких видов техники.

Пенный либо экстракторный блок, предназначенный для химической чистки салона. С его помощью можно эффективно удалить любые загрязнения на полу, потолке, а также на обивке кресел.

Кроме специального оборудования, для работы автомойки требуются расходные материалы, автомобильные шампуни, химические чистящие средства, держатели рукавов, барабаны и шланги разной длины.

Обустройство грузовой автомобильной мойки осуществляется с использованием такого же оборудования, что и при обустройстве легковой. Разница заключается только в более высоких показателях производительности и характеристиках давления.