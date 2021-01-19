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Honda показала первые изображения нового кроссовера Honda HR-V

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Новое поколение кроссовера Honda HR-V дебютирует в следующем месяце, а пока в компании подогревают интерес к модели и публикуют официальные изображения.
Недавно Honda показала первые изображения нового кроссовера Honda HR-V, который представят 18 февраля и оснастят гибридной установкой.

В частности, компания пока показала только заднюю часть машины, где можно рассмотреть узкие фонари, спойлер, а также прямоугольный лючок бензобака.

Технические характеристики автомобиля пока не раскрыты, и известно лишь, что кроссовер будет иметь гибридную модификацию.

Также выяснили, что кроссовер выйдет в продажу с автоматической бесступенчатой КП в версиях с передним и полным приводом. Все подробности о новой генерации Honda HR-V будут раскрыты уже через месяц.

Honda показала первые изображения нового кроссовера Honda HR-V

honda Honda HR-V
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