Речь идет о специальной версии, которая уже доступна для рынка Европы, а в России появится только 1 февраля.

Kia презентовала особую версию кроссовера Kia Sportage для России, сообщив, что новинка появится в продаже в начале следующего месяца, а отличаться она будет элементами в экстерьере.

В специальной версии с названием Sportage Black Edition кроссовер получил черную глянцевую решетку радиатора, такого же цвета накладки на передний и задний бамперы, боковые молдинги, а также рейлинги.

Еще в особой версии будут затемненные эмблемы, а также черные колесные диски на 17 дюймов с оригинальным дизайном.

Цветовая гамма новинки будет представлена 7 вариантами на выбор, среди которых перламутрово-черный Pearl Black, белый Deluxe White, красный Infra Red, серебряный Lunar Silver, а также синий Blue Flame, белый Casa White и темно-серый Dark Penta Metal. О стоимости специальной версии будет объявлено в день старта продаж.