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Доступная комплектация Geely Tugella появится в РФ в феврале 2021 года

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Китайская компания Geely уже скоро организует продажи более доступной комплектации своего кроссовера на российском рынке.
О том, что автопроизводитель запустит более доступную версию Luxury в продажу в России было известно еще в прошлом году, однако подробности не раскрывались.

При этом преждевременно информацию о таком варианте раскрыл один из российских дилеров.

Как сообщили журналисты портала «Китайские автомобили», доступная комплектация Geely Tugella появится в РФ в феврале 2021 года, а ее стоимость окажется на 100 тыс. рублей ниже, чем у актуального варианта.

То есть в комплектации Luxury кроссовер Geely Tugella будет оценен в 2 399 990 рублей. За эту цену в списке оснащенности не будет 20-дюймовых колесных дисков, вместо которых предложат 19-дюймовые.

Также в таком исполнении не предложат адаптивного круиз-контроля, интеллектуальной оптики, а также системы распознавания дорожных знаков.

В салоне автомобиля появятся детали из более простых материалов. Например, вместо металлического декора появится пластиковый, а еще в салоне будет вставок их полированного алюминия и замши. Технические характеристики автомобиля будут такими же, как и у более дорогого варианта.

geely Geely Tugella
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