Быстрее всех в 2020 году в России росли продажи китайских автомобилей

Аналитики в России подвели итоги продаж новых автомобилей за прошлый год.

Изучая конкретно продажи машин китайских брендов, аналитики из «Автостат» выяснили, что такие авто пользовались повышенным спросом.

Оказалось, что продажи китайских автомобилей росли в 2020 году в России быстрее всех, ведь положительная динамика составила 43%.

Объёмы реализации таких авто составили 57 200 экземпляров. Стоит отметить, что авторынок РФ в прошлом году в целом упал на 9%.

Что касается самых популярных автомобильных марок, то лидером тут является Haval. Дилеры этого бренда в 2020 году реализовали 17 381 автомобиль, что на 41,5% больше.

Вторыми по объемам продаж стали модели бренда Geely, популярность которых выросла на 61% до 15 475 реализованных экземпляров.

В тройку лидеров вошли машины Chery, реализованные в количестве 11 452 ед., что на 80% больше. На четвертом и пятом месте оказались Changan и FAW с показателями 7 102 и 2 692 ед.