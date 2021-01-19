Минпромторг назвали степень локализации выпущенных в РФ в 2020 году автомобилей

В министерстве промышленности и торговли России рассказали о степени локализации машин, выпускаемых на российских предприятиях.

Данные были обнародованы за прошлый год и ожидаемой лидерами по локализации оказались отечественные Лады.

Минпромторг ведет оценку локализации машин для того, чтобы вести контроль исполнения условий промсборки и СПИКов.

Кроме этого, такая оценка необходима и для формирования списка автомобилей, которые разрешены для госзакупок.

Как сообщают «Ведомости», самый высокий показатель локализации оказался у Гранты и Ларгуса, которые заработали по 3 280 баллов. Немного от них отстает классическая Нива, у которой 3 260 баллов, а следом оказалась Веста – 3 2000 баллов.

С существенным отставанием от лидеров оказались машины УАЗа, у которых локализация составила 2 216 баллов.

Собираемые на предприятии в Петербурге автомобили Renault имеют оценку 2 149 баллов, а Nissan – 1 500 баллов. Самую низку оценку по локализации получили машины BMW, Hyundai и Kia, а также Mazda.